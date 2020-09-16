У Києві на фасаді Національної спілки журналістів встановили меморіальну дошку українському журналісту Георгію Гонгадзе, вбитому 20 років тому за професійну діяльність.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Меморіальну дошку встановили на фасаді будівлі Спілки журналістів України у день двадцятої річниці викрадення Гонгадзе.

Автор меморіалу — скульптор Василь Маркуш. Робота узгоджена з сім’єю журналіста — зокрема, з дружиною Георгія Мирославою Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) – український журналіст, засновник і перший головний редактор інтернет-видання “Українська правда”. Народився у Тбілісі у родині грузинського архітектора. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

Зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.