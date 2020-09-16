Про це повідомляє “Українська правда”.
Меморіальну дошку встановили на фасаді будівлі Спілки журналістів України у день двадцятої річниці викрадення Гонгадзе.
Автор меморіалу — скульптор Василь Маркуш. Робота узгоджена з сім’єю журналіста — зокрема, з дружиною Георгія Мирославою Гонгадзе.
Георгій Гонгадзе (1969-2000) – український журналіст, засновник і перший головний редактор інтернет-видання “Українська правда”. Народився у Тбілісі у родині грузинського архітектора. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.
Зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області був виявлений з відтятою головою труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепа, який, за заявою Генпрокуратури, належав Гонгадзе.
- Раніше повідомлялося, що 14 вересня під стінами Верховної Ради відбувся мітинг, учасники якого вимагали від влади розібратися з фальсифікаціями у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета та іншими.