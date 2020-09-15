За минулу добу, 14 вересня, в Києві зареєстрували 285 нових випадків захворювання на коронавірус та рекордну смертність.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Наголошується, що за весь період епідемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Усього коронавірус забрав життя 283 киян.

На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

171 жінка віком від 19 до 90 років;

106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв;

4 дівчинки від 6 до 17 років та 4 хлопчики від 1 року до 15.

Серед них і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 59 людей. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70, Деснянському – 39 та в Оболонському районі – 37 випадків.