Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Наголошується, що за весь період епідемії в столиці найбільша кількість летальних випадків за добу — померли 11 хворих. Усього коронавірус забрав життя 283 киян.
На сьогодні в столиці вже 17 714 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 171 жінка віком від 19 до 90 років;
- 106 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв;
- 4 дівчинки від 6 до 17 років та 4 хлопчики від 1 року до 15.
- Серед них і 17 медиків.
До лікарень столиці потрапили минулої доби 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 59 людей. Всього коронавірус подолали 5385 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 70, Деснянському – 39 та в Оболонському районі – 37 випадків.
- Станом на ранок 15 вересня в Україні підтверджено 2905 нових випадків коронавірусу COVID-19.