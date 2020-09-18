Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 740. Всього коронавірус забрав життя 304 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 151 жінка віком від 18 до 89 років;
- 119 чоловіків віком від 18 до 91 року;
- 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.
- Серед них і 9 медиків.
До лікарень столиці потрапили 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 141 людина. Всього коронавірус подолали 5 742 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 61, у Дніпровському районі – 40. А також 39 випадків в Дарницькому районі.
- Станом на ранок п’ятниці, 18 вересня, в Україні підтверджено 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.