За минулу добу, 17 вересня, в Києві зареєстрували 291 новий випадок захворювання на коронавірус, 8 хворих померли.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 740. Всього коронавірус забрав життя 304 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

151 жінка віком від 18 до 89 років;

119 чоловіків віком від 18 до 91 року;

10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років.

Серед них і 9 медиків.

До лікарень столиці потрапили 57 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 141 людина. Всього коронавірус подолали 5 742 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 61, у Дніпровському районі – 40. А також 39 випадків в Дарницькому районі.