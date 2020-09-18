Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України та Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

За минулу добу померли ще 68 осіб. При цьому одужали за добу 1 573 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: у Харківській області (349), у Києві (291), а також в Одеській (322), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175), Чернівецькій (153), Хмельницькій (141), Київській (134), Рівненській (120), Житомирській (118) та Дніпропетровській (112) областях.

Наразі ситуація по областях наступна:

  • Вінницька область — 5 114 випадків;
  • Волинська область — 6 689 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
  • Донецька область — 2 313 випадків;
  • Житомирська область — 4 774 випадки;
  • Закарпатська область — 9 031 випадок;
  • Запорізька область — 2 748 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
  • Кіровоградська область — 967 випадків;
  • м. Київ — 18 740 випадків;
  • Київська область — 7 476 випадків;
  • Львівська область — 17 869 випадків;
  • Луганська область — 706 випадків;
  • Миколаївська область — 2 320 випадків;
  • Одеська область — 10 924 випадки;
  • Полтавська область — 1 390 випадків;
  • Рівненська область — 10 917 випадків;
  • Сумська область — 2 807 випадків;
  • Тернопільська область — 10 705 випадків;
  • Харківська область — 14 264 випадки;
  • Херсонська область — 766 випадків;
  • Хмельницька область — 4 339 випадків;
  • Чернівецька область — 12 793 випадки;
  • Черкаська область — 2 891 випадок;
  • Чернігівська область — 3 133 випадки.

  • 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
  • Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
  • Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.