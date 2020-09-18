Станом на ранок п’ятниці, 18 вересня, в Україні підтверджено 3 228 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України та Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.

За минулу добу померли ще 68 осіб. При цьому одужали за добу 1 573 пацієнтів.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: у Харківській області (349), у Києві (291), а також в Одеській (322), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175), Чернівецькій (153), Хмельницькій (141), Київській (134), Рівненській (120), Житомирській (118) та Дніпропетровській (112) областях.

Наразі ситуація по областях наступна:

Вінницька область — 5 114 випадків;

Волинська область — 6 689 випадків;

Дніпропетровська область — 3 765 випадків;

Донецька область — 2 313 випадків;

Житомирська область — 4 774 випадки;

Закарпатська область — 9 031 випадок;

Запорізька область — 2 748 випадків;

Івано-Франківська область — 12 031 випадок;

Кіровоградська область — 967 випадків;

м. Київ — 18 740 випадків;

Київська область — 7 476 випадків;

Львівська область — 17 869 випадків;

Луганська область — 706 випадків;

Миколаївська область — 2 320 випадків;

Одеська область — 10 924 випадки;

Полтавська область — 1 390 випадків;

Рівненська область — 10 917 випадків;

Сумська область — 2 807 випадків;

Тернопільська область — 10 705 випадків;

Харківська область — 14 264 випадки;

Херсонська область — 766 випадків;

Хмельницька область — 4 339 випадків;

Чернівецька область — 12 793 випадки;

Черкаська область — 2 891 випадок;

Чернігівська область — 3 133 випадки.