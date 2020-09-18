Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України та Міністерства охорони здоров’я.
Наразі в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
За минулу добу померли ще 68 осіб. При цьому одужали за добу 1 573 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: у Харківській області (349), у Києві (291), а також в Одеській (322), Тернопільській (311), Львівській (205), Івано-Франківській (175), Чернівецькій (153), Хмельницькій (141), Київській (134), Рівненській (120), Житомирській (118) та Дніпропетровській (112) областях.
Наразі ситуація по областях наступна:
- Вінницька область — 5 114 випадків;
- Волинська область — 6 689 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 765 випадків;
- Донецька область — 2 313 випадків;
- Житомирська область — 4 774 випадки;
- Закарпатська область — 9 031 випадок;
- Запорізька область — 2 748 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 031 випадок;
- Кіровоградська область — 967 випадків;
- м. Київ — 18 740 випадків;
- Київська область — 7 476 випадків;
- Львівська область — 17 869 випадків;
- Луганська область — 706 випадків;
- Миколаївська область — 2 320 випадків;
- Одеська область — 10 924 випадки;
- Полтавська область — 1 390 випадків;
- Рівненська область — 10 917 випадків;
- Сумська область — 2 807 випадків;
- Тернопільська область — 10 705 випадків;
- Харківська область — 14 264 випадки;
- Херсонська область — 766 випадків;
- Хмельницька область — 4 339 випадків;
- Чернівецька область — 12 793 випадки;
- Черкаська область — 2 891 випадок;
- Чернігівська область — 3 133 випадки.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.