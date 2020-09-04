У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 319 осіб, померли 8 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 14 477. Всього коронавірус забрав життя 230 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

158 жінок віком від 18 до 85 років;

42 чоловіка віком від 19 до 81 рокiв;

8 дівчаток від 4 місяців до 14 років та 11 хлопчиків від 4 до 17 років.

Серед них і 17 медиків.

До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 63 людини. Всього коронавірус подолали 4616 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах – по 48, у Святошинському – 35, в Печерському і Солом’янському районах – по 33 випадки.

Кличко наголосив, що протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих серед медиків. Загалом за час епідемії на COVID-19 захворіли 948 медичних працівників. Переважна більшість із них підхопили вірус, виконуючи професійні обов’язки.