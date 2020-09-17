За минулу добу, 16 вересня, в Києві зареєстрували 379 нових випадків захворювання на коронавірус, 5 хворих померло.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них — 41 дитина”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

208 жінок віком від 18 до 76 років;

130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;

20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 років до 17.

Серед них і 7 медиків.

Кличко зазначив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 72, в Дніпровському районі – 59 та в Деснянському районі – 55 випадків.