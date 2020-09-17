Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 379 людей. Із них — 41 дитина”, – йдеться в повідомленні.
На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Загалом коронавірус забрав життя 296 киян.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 208 жінок віком від 18 до 76 років;
- 130 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв;
- 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років та 21 хлопчик від 3 років до 17.
- Серед них і 7 медиків.
Кличко зазначив, що не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапив 31 пацієнт. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 82 людини. Усього коронавірус подолали 5601 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 72, в Дніпровському районі – 59 та в Деснянському районі – 55 випадків.
- Станом на ранок четверга, 17 вересня, в Україні підтверджено 3584 нові випадки коронавірусу COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.