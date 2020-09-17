Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (483), Тернопільській області (390), Києві (379), Одеській області (325), Львівській області (234), Івано-Франківській області (179), Чернівецькій області (147), Київській області (135), Дніпропетровській області (114), Житомирській області (113), Чернігівській області (112), Закарпатській області (102).
За добу померли ще 60 осіб. У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3400 осіб.
При цьому одужали за добу 1589 пацієнтів, що є рекордним показником. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1514 пацієнтів).
За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 73 913 пацієнтів.
У цілому в Україні зафіксовано 166 244 випадки зараження COVID-19.
Попередній рекордний добовий показник захворюваності на COVID-19 був зафіксований станом на 11 вересня. Тоді повідомлялося про 3144 нові випадки.
ОНОВЛЕНО:
Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 53 748 тестувань на коронавірус (з них 29 729 – методом ПЛР).
Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 5039 випадків;
• Волинська область – 6593 випадки;
• Дніпропетровська область – 3653 випадки;
• Донецька область – 2272 випадки;
• Житомирська область – 4656 випадків;
• Закарпатська область – 8931 випадок;
• Запорізька область – 2673 випадки;
• Івано-Франківська область – 11 856 випадків;
• Кіровоградська область – 951 випадок;
• м. Київ – 18 449 випадків;
• Київська область – 7342 випадки;
• Львівська область – 17 664 випадки;
• Луганська область – 689 випадків;
• Миколаївська область – 2252 випадки;
• Одеська область – 10 602 випадки;
• Полтавська область – 1363 випадки;
• Рівненська область – 10 797 випадків;
• Сумська область – 2724 випадки;
• Тернопільська область – 10 394 випадки;
• Харківська область – 13 915 випадків;
• Херсонська область – 737 випадків;
• Хмельницька область – 4198 випадків;
• Чернівецька область – 12 640 випадків;
• Черкаська область – 2820 випадків;
• Чернігівська область – 3034 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 17 вересня надійшло 3767 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 230 061 повідомлення про підозру на COVID-19.
- 14 вересня в Україні набуло чинності нове карантинне зонування, яке узгодили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
- Раніше Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.