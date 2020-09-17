Станом на ранок четверга, 17 вересня, в Україні підтверджено 3584 нові випадки коронавірусу COVID-19. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

Найбільшу кількість нових випадків виявили: в Харківській області (483), Тернопільській області (390), Києві (379), Одеській області (325), Львівській області (234), Івано-Франківській області (179), Чернівецькій області (147), Київській області (135), Дніпропетровській області (114), Житомирській області (113), Чернігівській області (112), Закарпатській області (102).

За добу померли ще 60 осіб. У цілому в Україні від ускладнень COVID-19 померли 3400 осіб.

При цьому одужали за добу 1589 пацієнтів, що є рекордним показником. Попередній такий рекорд був встановлений напередодні (одужали 1514 пацієнтів).

За весь час епідемії коронавірус в Україні подолали 73 913 пацієнтів.

У цілому в Україні зафіксовано 166 244 випадки зараження COVID-19.

Попередній рекордний добовий показник захворюваності на COVID-19 був зафіксований станом на 11 вересня. Тоді повідомлялося про 3144 нові випадки.

ОНОВЛЕНО:

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, за добу було проведено 53 748 тестувань на коронавірус (з них 29 729 – методом ПЛР).

Згідно з даними МОЗ України, коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 5039 випадків;

• Волинська область – 6593 випадки;

• Дніпропетровська область – 3653 випадки;

• Донецька область – 2272 випадки;

• Житомирська область – 4656 випадків;

• Закарпатська область – 8931 випадок;

• Запорізька область – 2673 випадки;

• Івано-Франківська область – 11 856 випадків;

• Кіровоградська область – 951 випадок;

• м. Київ – 18 449 випадків;

• Київська область – 7342 випадки;

• Львівська область – 17 664 випадки;

• Луганська область – 689 випадків;

• Миколаївська область – 2252 випадки;

• Одеська область – 10 602 випадки;

• Полтавська область – 1363 випадки;

• Рівненська область – 10 797 випадків;

• Сумська область – 2724 випадки;

• Тернопільська область – 10 394 випадки;

• Харківська область – 13 915 випадків;

• Херсонська область – 737 випадків;

• Хмельницька область – 4198 випадків;

• Чернівецька область – 12 640 випадків;

• Черкаська область – 2820 випадків;

• Чернігівська область – 3034 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 17 вересня надійшло 3767 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 230 061 повідомлення про підозру на COVID-19.