Кількість киян, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 56 людей. Серед них – 9 медиків.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося ще на 56 людей. Серед них – 9 медиків. За минулу добу у Києві від коронавірусу одна людина померла. Усього за весь час 43 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – сказав він.

Зокрема, за минулу добу захворіли:

27 жінок віком від 21 до 78 років

19 чоловіків віком від 30 до 80 років

10 дітей: 2 дівчинки віком 9 та 13 років та 8 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко зазначив, що одужали за минулу добу 11 людей. Усього коронавірус подолали 200 мешканців столиці.

Найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому районі – 10.

У Деснянському районі підтверджено 8 нових випадків, у Дніпровському – 7.