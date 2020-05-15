Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).
Зокрема, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 674 (364 одужали);
- Волинська обл. — 582 (142 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);
- Донецька обл. — 121 (34 одужали);
- Житомирська обл. — 538 (123 одужали);
- Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);
- Запорізька обл. — 356 (160 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);
- м. Київ — 2068 (200 одужали);
- Київська обл. — 1094 (188 одужали);
- Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);
- Луганська обл. — 42 (17 одужали);
- Львівська обл. — 942 (180 одужали);
- Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);
- Одеська обл. — 712 (43 одужали);
- Полтавська обл. — 257 (163 одужали);
- Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);
- Сумська обл. — 158 (85 одужали);
- Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);
- Харківська обл. — 757 (94 одужали);
- Херсонська обл. — 167 (101 одужав);
- Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);
- Черкаська обл. — 350 (177 одужали);
- Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);
- Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).
Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.
“На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що в Україні вперше з початку спалаху коронавірусу COVID-19 за добу одужало більше людей, ніж захворіло (427 осіб проти 422).