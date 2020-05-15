В Україні за добу зафіксували 483 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Зокрема, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 674 (364 одужали);

Волинська обл. — 582 (142 одужали);

Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 538 (123 одужали);

Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);

Запорізька обл. — 356 (160 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);

м. Київ — 2068 (200 одужали);

Київська обл. — 1094 (188 одужали);

Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);

Луганська обл. — 42 (17 одужали);

Львівська обл. — 942 (180 одужали);

Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);

Одеська обл. — 712 (43 одужали);

Полтавська обл. — 257 (163 одужали);

Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);

Сумська обл. — 158 (85 одужали);

Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);

Харківська обл. — 757 (94 одужали);

Херсонська обл. — 167 (101 одужав);

Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);

Черкаська обл. — 350 (177 одужали);

Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);

Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

“На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.