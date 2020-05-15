Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Зокрема, хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 476 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 674 (364 одужали);
  • Волинська обл. —  582 (142 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 791 (91 одужав);
  • Донецька обл. — 121 (34 одужали);
  • Житомирська обл. — 538 (123 одужали);
  • Закарпатська обл. — 816 (128 одужали);
  • Запорізька обл. —  356 (160 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1188 (445 одужали);
  • м. Київ — 2068 (200 одужали);
  • Київська обл. — 1094 (188 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 437 (300 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (17 одужали);
  • Львівська обл. — 942 (180 одужали);
  • Миколаївська обл. — 228 (78 одужали);
  • Одеська обл. — 712 (43 одужали);
  • Полтавська обл. — 257 (163 одужали);
  • Рівненська обл. — 1074 (293 одужали);
  • Сумська обл. — 158 (85 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1060 (482 одужали);
  • Харківська обл. — 757 (94 одужали);
  • Херсонська обл. — 167 (101 одужав);
  • Хмельницька обл. — 222 (55 одужали);
  • Черкаська обл. — 350 (177 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2600 (511 одужали);
  • Чернігівська обл. — 96 (19 одужали).

Усього в Україні досліджено 211 614 зразків методом ПЛР.

“На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків”, – йдеться у повідомленні.