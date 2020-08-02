Про це повідомив мер Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Захворіли:

57 жінок у віці від 20 до 81 років

47 чоловіків у віці від 19 до 75 років

Дві дівчинки – 15 і 16 років і четверо хлопчиків від 3 до 11 років.

У лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів.

За минулу добу одужали 13 осіб. Всього коронавірус подолали 2994 жителя Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі 20. У Дарницькому – 19. Але в Солом’янському районі – 13 випадків.