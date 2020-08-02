Про це повідомив мер Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 8452 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 57 жінок у віці від 20 до 81 років
- 47 чоловіків у віці від 19 до 75 років
- Дві дівчинки – 15 і 16 років і четверо хлопчиків від 3 до 11 років.
У лікарні столиці госпіталізували 12 пацієнтів.
За минулу добу одужали 13 осіб. Всього коронавірус подолали 2994 жителя Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі 20. У Дарницькому – 19. Але в Солом’янському районі – 13 випадків.
- У Києві за 31 липня виявили 101 нового хворого на коронавірус. Загалом у столиці вже 8342 підтверджених випадки COVID-19.