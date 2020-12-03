У Києві за минулу добу зафіксували ще 1364 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

Від ускладнень COVID-19 померли ще 30 пацієнтів.

“Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1369 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 75 376”, – поінформував Кличко.

Так, за добу коронавірус виявили у:

• 785 жінок у віці від 18 до 89 років;

• 460 чоловіків у віці від 18 до 91 року;

• 63 дівчаток від 1 місяця до 17 років, а також у 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, 40 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 76 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 512 осіб. Всього коронавірус подолали 24 275 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 354, у Подільському – 146, в Дарницькому районі – 142 випадки.