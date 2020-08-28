Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що за весь період епідемії у столиці найбільша добова кількість летальних випадків. Всього коронавірус забрав життя 187 киян.
На сьогодні в столиці вже 12719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу, зокрема, захворіли:
- 139 жінок віком від 18 до 92 років;
- 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв;
- 5 дівчаток від 3 до 16 років і 6 хлопчиків від 1 року до 16.
Серед них і 10 медиків.
До лікарень столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків.
Крім того, збільшується останніми днями кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. На сьогодні в стаціонарах перебувають 486 пацієнтів. Із них 22 дитини.
101 хворий у важкому стані. 195 отримують кисневу терапію. 14 – під апаратами ШВЛ. Ще 60 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
- Станом на ранок 28 серпня в Україні зафіксовано 2438 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий рекорд кількості нових хворих за добу.