За минулу добу, 3 січня, коронавірус COVID-19 виявили ще у 504 осіб, 14 померли. Загалом хвороба забрала життя 1 977 киян.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

“У Києві за минулу добу – 504 хворих на коронавірус. 14 людей померли. Загалом за період пандемії в столиці 1 977 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 113 523”, – написав Кличко.

Серед хворих 288 жінок віком від 18 до 88 років, 183 чоловіки віком від 19 до 87 років, 15 дівчаток від 1 до 16 років і 18 хлопчиків від 1 до 17 років. Також захворів 31 медик.

До лікарень столиці ушпиталено 44 пацієнти, решта на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 120 осіб. Загалом коронавірус подолали 40 354 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі – 192, у Дніпровському – 84 і в Солом’янському районі – 51 випадок.