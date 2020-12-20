За добу в Києві виявили 756 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це мер Віталій Кличко повідомив в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

415 жінок віком від 18 до 85 років;

281 чоловік віком від 18 до 88 років;

26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.

Також, коронавірус виявили і у 25 медиків.

Ушпиталені 62 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Всього в столиці вже 100 450 виявлених хворих.

Одужали за минулу добу 226 осіб. Усього хворобу подолали 32 175 мешканців Києва.