Про це мер Віталій Кличко повідомив в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

  • 415 жінок віком від 18 до 85 років;
  • 281 чоловік віком від 18 до 88 років;
  • 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.

Також, коронавірус виявили і у 25 медиків.

Ушпиталені 62 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Всього в столиці вже 100 450 виявлених хворих.

Одужали за минулу добу 226 осіб. Усього хворобу подолали 32 175 мешканців Києва.

  • За добу 18 грудня у Києві коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 1364 осіб. Померли ще 20 пацієнтів.