Про це мер Віталій Кличко повідомив в своєму Telegram-каналі.
Захворіли:
- 415 жінок віком від 18 до 85 років;
- 281 чоловік віком від 18 до 88 років;
- 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років.
Також, коронавірус виявили і у 25 медиків.
Ушпиталені 62 пацієнти, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Всього в столиці вже 100 450 виявлених хворих.
Одужали за минулу добу 226 осіб. Усього хворобу подолали 32 175 мешканців Києва.
- За добу 18 грудня у Києві коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 1364 осіб. Померли ще 20 пацієнтів.