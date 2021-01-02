Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 649.

Захворіли:

  • 160 жінок віком від 18 до 88 років
  • 116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв
  • 5 дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 днів до 17 років.
  • Захворіли, зокрема, 12 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти. Одужали за добу 142 людини. Усього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків.

  • В Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.