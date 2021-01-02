Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 649.
Захворіли:
- 160 жінок віком від 18 до 88 років
- 116 чоловіків віком від 20 до 83 рокiв
- 5 дівчаток від 12 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 днів до 17 років.
- Захворіли, зокрема, 12 медиків.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти. Одужали за добу 142 людини. Усього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків.
- В Україні за минулу добу, 1 січня, зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.