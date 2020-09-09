Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 15 821. Всього коронавірус забрав життя 250 киян.

За минулу добу, зокрема, захворіли:

167 жінок віком від 18 до 83 років;

122 чоловіка віком від 18 до 78 рокiв;

8 дівчаток від двох до 17 років і 13 хлопчиків від одного до 17 років.

Серед них також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 53, Подільському – 42 та Деснянському – 40 випадків.

Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів – у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 – під апаратами ШВЛ. Ще 84 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.