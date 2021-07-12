У центрі Києва вперше в Україні нанесли розмітку ділянки з поєднаним рухом для велосипедів і автомобілів між вулицями Івана Франка та Леонтовича.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Ділянка з суміщеним рухом об’єднає майбутню велодоріжку на вулиці Івана Франка, де зараз проходить капітальний ремонт, і велосмугу на вулиці Леонтовича.

На таких ділянках діє обмеження швидкості до 20 км / год для безпеки велосипедистів.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Також, у цьому році Київ, відповідно до ДСТУ 8906:2019 “Планування та проектування велосипедної інфраструктури”, планує обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу метро Арсенальна та Старокиївській Горі.