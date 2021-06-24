Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що серед головних обмежень, встановлених меморандумом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах шв идкість має сягати не більше 14 км/год.

Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки і оборони.

Також буде запроваджено спеціальний перелік зон, де програмним методом забороняється пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед таких – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад, кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

Крім того, міська влада планує впорядкувати точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Таким чином у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде.

Крім того, одним із важливих пунктів меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень.

Оператори також надаватимуть місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

“Цей меморандум – найкраща угода, яку можна укласти на сьогодні, – підкреслив Костянтин Усов. – Він буде діяти, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності. Київ іде попереду часу і попереду законодавства врегульовує реалії життя, які вже існують на наших вулицях”, – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Додамо, що меморандум підписали представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ “Вolt”, ТМ “Kiwi”, ТМ “Scroll”, ТМ “BikeNow”, TM “Zelectra”, TM “Jet” та TM “Vzhooh”.