Правоохоронці викрили у Києві іноземця, який крав гроші з банківських рахунків громадян.

Про це повідомили у столичному управлінні Нацполіціі.

У поліції розповіли, що для реалізації своєї злочинної схеми 54-річний шахрай встановлював на банкомати скімери для зчитування даних і міні-камери, щоб фіксувати PIN-коди, які вводили люди.

Після цього зловмисник робив дублікати карток, за допомогою яких й знімав кошти з рахунків клієнтів банків.

“Під час обшуку ми вилучили підроблені банківські картки, спеціальні накладки на банкомат з прихованими мікрокамерами, пристрої для запису інформації на картки тощо… Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмиснику загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі”, — зазначили у поліції.