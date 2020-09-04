У Києві затримали поліцейського з наркотиками та нагородним пістолетом біглого президента Віктора Януковича.

Про це повідомила прессекретарка прокуратури столиці Надія Максимець.

Правоохоронець був викритий у ході спільної операції столичної прокуратури, ДБР та ДВБ Нацполіції. Під час затримання поліцейський чинив опір та намагався позбутися доказів.

Зазначається, що у ході обшуку у нього вилучили значну кількість наркотичних речовин, понад тисячу боєприпасів, а також нагородний пістолет на ім’я Януковича, виданий тодішнім міністром оборони України Олександром Кузьмуком.

Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, та як до нього потрапив “пістолет Януковича” наразі встановлює слідство.