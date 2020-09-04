Про це повідомила прессекретарка прокуратури столиці Надія Максимець.
Правоохоронець був викритий у ході спільної операції столичної прокуратури, ДБР та ДВБ Нацполіції. Під час затримання поліцейський чинив опір та намагався позбутися доказів.
Зазначається, що у ході обшуку у нього вилучили значну кількість наркотичних речовин, понад тисячу боєприпасів, а також нагородний пістолет на ім’я Януковича, виданий тодішнім міністром оборони України Олександром Кузьмуком.
Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, та як до нього потрапив “пістолет Януковича” наразі встановлює слідство.
- Раніше правоохоронці почали розслідування щодо співробітника Служби безпеки України. Спецслужбовця підозрюють у стрілянині з пістолета для відстрілу гумових куль у 30-річного чоловіка.