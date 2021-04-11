У Шевченківському районі Києва на вулиці Симона Петлюри самовільно демонтували будинок Уткіна.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури у Facebook.

10 квітня активісти організації “Мапа Реновації” повідомили, що будинок зносять. Вони викликали поліцію.

Охоронного статусу будинок не мав, однак зберігся в чудовому стані.

Його почали демонтувати 20 березня, тоді вийняли віконні рами. Юристи “Мапи Реновації” встановили, що роботи ведуться з порушенням закону, адже цільове призначення земельної ділянки не відповідає її використанню, на місці не було захисного паркану та інформаційного стенду, а майбутнє будівництво порушує межі прибережної водоохоронної смуги річки Либідь.

Дані про цей факт занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції провели огляд місця інциденту, допитали свідків і витребували дозвільні документи на виконання будівельних робіт.

“Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контролюючих інстанцій”, – уточнили у прокуратурі.

Зазначимо, прибутковий будинок Уткіна знаходився в центрі Києва, біля залізничного вокзалу. Будинком свого часу володів купець Іван Уткін, який займався продажем олійних фарб. Будинок мав двоосеву композицію фасаду, фасад мав цегляний декор, ніші, дентикул, карнизи.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК “‎Апарт-готель Times”.