У Києві посилюють контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті. Зокрема, в метро. Якщо в наземному транспорті зараз більше дисципліни, і пасажири в основному дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть!” – сказав він.

За словами Кличка, такі заходи вводять, перш за все, – задля безпеки самих пасажирів. Бо найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті.

“І я прошу всіх не нехтувати правилами. І дотримуватися їх!” – додав мер столиці.