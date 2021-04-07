У Київській області вже четвертий день поспіль нікого не вакцинують проти коронавірусу.

Про це свідчать дані статистики, яку щодня публікує МОЗ України.

Так, за вчора, 6 квітня, 15 585 чоловік отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. За минулий день лише в Київській області нікого не вакцинували.

5 квітня 12 856 людей щеплено проти COVID-19. І знову лише у Київській області ніхто не отримав перше щеплення.

4 квітня проти COVID-19 щеплено 1 258 людей. Жодного щеплення не зробили у трьох областях: Київській, Одеській та Херсонській.

3 квітня за добу було щеплено 3 919 людей. Жодного щеплення не зробили у Київській та Херсонській областях.

А 2 квітня у Київській області зробили 270 щеплень.

У пресслужбі Київської обладміністрації повідомили, що на Київщину доставили ще одну партію вакцин CoviShield (це вакцина, що випускається в Індії за ліцензією AstraZeneca). Йдеться про додаткові 5 тисяч доз.

“Першу поставку вакцин AstraZeneca/CoviShield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали. Відтак щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати… Щеплення проти COVID-19 у Київській області й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень”, – зазначили у пресслужбі.