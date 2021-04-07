Україна розраховує отримати понад 30 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу COVID-19. Йдеться як про вакцини від глобальної ініціативи COVAX, так і за прямими контрактами з виробниками.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Наразі ми маємо контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин”, – зазначив Степанов.

За його словами, йдеться про:

• 10 млн доз вакцини Novavax (поставки якої очікуються в липні 2021 року);

• 2 млн доз вакцини CoviShield, з яких Україна вже отримала 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються “у квітні – травні”;

• 2 млн доз від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні;

• 10 млн доз вакцини від компанії Pfizer (поставки очікуються “протягом 2021 року”).

Степанов нагадав, що також очікуються 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Відтак, за його словами, загалом українська сторона може розраховувати на 32 млн доз вакцин.

“З урахуванням надходження вакцин від глобальної ініціативи COVAX, а в нас є підтвердження на 8 млн доз, ми маємо 32 млн доз вакцин”, – запевнив міністр.

(На відео – з 14:45)

Яким препаратом зараз вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

Також до України доставили перші 215 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Її планують застосувати для вакцинації маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.