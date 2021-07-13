Від п’ятниці, 16 липня, мешканці столиці від 60 років та старші за бажанням матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, тож можна зареєструватися на щеплення і прийти на чітко визначений час.

Також директорка департаменту зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.

“Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку “дружать” з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac”, – закликала Гінзбург.

Вона також пояснила, що запис значно скорочує термін очікування, тож економить час і сили киян. А медикам дозволяє зробити більшу кількість щеплень.

“Одразу ж після впровадження системи запису ми побачили результати. Можливість вакцинуватися отримало більше містян. Столиця сьогодні в лідерах вакцинальної кампанії серед регіонів. Нагадаю, вчора ми подолали рубіж 500 тисяч щеплень, що були зроблені з початку вакцинальної кампанії”, – резюмувала директорка департаменту.