Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
Вона зазначила, що відповідний запис вже відкрито в системі HELSI.ME, тож можна зареєструватися на щеплення і прийти на чітко визначений час.
Також директорка департаменту зауважила, що окрім вакцини виробництва Pfizer, для людей 60+ залишається доступним і CoronaVac виробництва Sinovac.
“Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку “дружать” з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac”, – закликала Гінзбург.
Вона також пояснила, що запис значно скорочує термін очікування, тож економить час і сили киян. А медикам дозволяє зробити більшу кількість щеплень.
“Одразу ж після впровадження системи запису ми побачили результати. Можливість вакцинуватися отримало більше містян. Столиця сьогодні в лідерах вакцинальної кампанії серед регіонів. Нагадаю, вчора ми подолали рубіж 500 тисяч щеплень, що були зроблені з початку вакцинальної кампанії”, – резюмувала директорка департаменту.
- 26 червня повідомлялось, що в Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, у яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через застосунок “Дія” або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.