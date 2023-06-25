У Кіровоградської області на трасі "Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя", поблизу селища Новгородка, внаслідок ДТП загинули троє 17-річних дівчат. Водій машини, який є поліцейським одного з територіальних підрозділів, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Джерело: ГУНП у Кіровоградській області.

ДТП трапилася 25 червня близько 4:30 ранку. Двоє дівчат загинули на місці, ще одна померла у кареті швидкої медичної допомоги. У салоні машини перебували пʼятеро пасажирів — випускники однієї з місцевих шкіл, серед них хлопець 2005 року народження та дівчина 2007 року народження.

Трьох осіб, віком від 16 до 18 років, шпиталізували. Водій отримав тілесні ушкодження.

Кіровоградська обласна прокуратура додала, що водій Mercedes-Benz порушив правила дорожнього руху. Він перевищив швидкість, не справився з керуванням, зʼїхав у кювет та перекинувся.

Зазначено, що за кермом автомобіля перебував сержант поліції Кропивницького РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”. Покарання сягатиме позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

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У Державному бюро розслідувань зазначили, що правоохоронець з ознаками сп’яніння відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів шпиталізовані.

До цього поширювалася інформація стосовно п’яти пасажирів.

Водія затримано. Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 4 ст. 286-1 КК України) та обрання запобіжного заходу. Передбачене статтею покарання — позбавлення волі до 12 років.