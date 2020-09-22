У Китаї бізнесмена і колишнього керівника будівельної державної компанії Huayuan Real Estate Grouр Жень Чжицяна засудили до 18 років ув'язнення і штрафу в розмірі 4,2 ​​млн юанів (близько 17,5 млн грн) за те, що він обізвав голову КНР Сі Цзіньпіна клоуном.

Про це повідомляє The Guardian.

При цьому суд в Пекіні визнав бізнесмена винним у корупції, хабарництві і розкраданні державних коштів.

Жень Чжицян зник у березні цього року, незабаром після того, як було опубліковано його есе, що містило різку критику на адресу глави КНР Сі Цзіньпіна з приводу дій влади у розпал пандемії коронавірусу.

Есе з’явилося відразу після виступу китайського лідера на телебаченні, проте у тексті жодного разу не згадується його ім’я.

У тексті були такі слова: “Я теж сумлінно і з цікавістю аналізую промову і побачив не імператора, що стоїть там у новому одязі, а клоуна, який роздягнувся до гола, але наполягає, що він все ще імператор”.

За інформацією китайських ЗМІ, обвинувачений повністю визнав провину і не буде оскаржувати вирок.