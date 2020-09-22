Про це повідомляє The Guardian.
При цьому суд в Пекіні визнав бізнесмена винним у корупції, хабарництві і розкраданні державних коштів.
Жень Чжицян зник у березні цього року, незабаром після того, як було опубліковано його есе, що містило різку критику на адресу глави КНР Сі Цзіньпіна з приводу дій влади у розпал пандемії коронавірусу.
Есе з’явилося відразу після виступу китайського лідера на телебаченні, проте у тексті жодного разу не згадується його ім’я.
У тексті були такі слова: “Я теж сумлінно і з цікавістю аналізую промову і побачив не імператора, що стоїть там у новому одязі, а клоуна, який роздягнувся до гола, але наполягає, що він все ще імператор”.
За інформацією китайських ЗМІ, обвинувачений повністю визнав провину і не буде оскаржувати вирок.
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