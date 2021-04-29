Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Двоє поранених знаходяться у важкому стані після масових ножових поранень.
Поліція заарештувала підозрюваного, і почала розслідування. Мотив нападу в середу не ясний. Повідомляється, що підозрюваний увійшов в дитячий сад в районі Сіньфен міста Бейлю близько 14:00 за місцевим часом. Були поранені шістнадцять дітей і двоє вчителів. Згодом двоє вихованців дитсадка померли.
За останні роки Китай зіткнувся з серією нападів з ножем на школи. Як правило, напади здійснювали люди, які страждають психічними захворюваннями або які прагнуть помститися посадовим особам.
- 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.