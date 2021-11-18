Чоловіка з Китаю, на прізвище Канг, перестали пускати до ресторану Handadi й внесли до чорного списку після того, як помітили, що він надто багато з'їдає. Це ресторан морепродуктів та барбекю, який працює за системою шведського столу.

Про це повідомляє ВВС.

Коли чоловік прийшов до ресторану вперше, то з’їв 1,5 кг свинячих рисаків, а коли прийшов вдруге – з’їв майже 4 кг креветок.

У відповідь Канг заявив, що адміністрація ресторану погано ставиться до людей, які багато їдять й звинуватив їх у дискримінації.

“Я можу багато їсти. Я в чомусь винен?”, – сказав він.

Але, за словами адміністрації, Канг не лише їв у ресторані, але й виносив їжу в кишенях, а це строго заборонено.

“Через його візити я втрачаю по кілька сотень юанів… Навіть коли він п’є соєве молоко, він випиває 20 – 30 пляшок. Коли їсть свинячі рисаки – з’їдає всі”, – пояснив власник закладу.