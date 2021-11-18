Про це повідомляє ВВС.
Коли чоловік прийшов до ресторану вперше, то з’їв 1,5 кг свинячих рисаків, а коли прийшов вдруге – з’їв майже 4 кг креветок.
У відповідь Канг заявив, що адміністрація ресторану погано ставиться до людей, які багато їдять й звинуватив їх у дискримінації.
“Я можу багато їсти. Я в чомусь винен?”, – сказав він.
Але, за словами адміністрації, Канг не лише їв у ресторані, але й виносив їжу в кишенях, а це строго заборонено.
“Через його візити я втрачаю по кілька сотень юанів… Навіть коли він п’є соєве молоко, він випиває 20 – 30 пляшок. Коли їсть свинячі рисаки – з’їдає всі”, – пояснив власник закладу.
- У місті Сан-Франциско тимчасово зупинили роботу популярного ресторану швидкого харчування In-N-Out Burger через відмову перевіряти у відвідувачів докази вакцинації проти коронавірусу COVID-19.