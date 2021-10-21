У місті Сан-Франциско тимчасово зупинили роботу популярного ресторану швидкого харчування In-N-Out Burger через відмову перевіряти у відвідувачів докази вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Відтепер їжу в закладі можна замовити лише з собою. До цього міський департамент охорони здоров’я (SFDPH) ухвалив рішення, що відвідувати заклади громадського харчування мають право лише ті, хто зробив бодай одне щеплення проти коронавірусу.

Минулого четверга роботу ресторану припинили повністю після того, як до SFDPH поскаржилися, що у відвідувачів не перевіряють COVID-сертифікати. Тепер ресторан працює лише для замовлень навинос.

У SFDPH пояснили, що змушені були закрити заклад, бо місто вимагає від усіх ресторанів та решти закладів громадського харчування, аби відвідувачі, які збираються їсти в приміщенні, мали докази щодо вакцинації проти коронавірусу.

Керівництво In-N-Out визнало, що ресторан не виконує вимоги SFDPH, але назвав правила регулятора “нав’язливими та дискримінаційними”.