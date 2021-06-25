Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Пожежа спалахнула о 3 годині ночі п’ятниці (19:00 за Гринвічем у четвер), і її вже загасили.

Наразі неясно, що стало причиною пожежі, внаслідок якої постраждали 16 людей, четверо з яких перебувають у важкому стані. При цьому відомо, що поліція затримала начальника центру.

Зазначається, що більшість постраждалих були учнями у віці від 7 до 16 років, які проживали на другому поверсі центру.

Пожежі не рідкість в Китаї, з неоднозначними протоколами безпеки і постійними проблемами нестандартного будівництва.

Внаслідок однієї з найжахливіших пожеж в країні в день Різдва 2000 року 309 людей загинули в нічному клубі в місті Лоян, також в провінції Хенань.