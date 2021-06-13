Про це повідомляє китайський телеканал CCTV і американський телеканал CNN.
Інцидент стався 13 червня о 6:30 за місцевим часом (01:30 за Києвом). Через вибух було зруйновано будівлю, в якому знаходився ринок. В результаті бавовни були знищені близько 40 кіосків. Всього відомо про 150 постраждалих, з яких щонайменше 37 перебувають у важкому стані.
Повідомляється, що точна причина вибуху поки не встановлена, але рятувальники припускають, що це могло статися через витік газу.
Місцева влада продовжує пошуково-рятувальну операцію.
Крім того, напередодні через витік хімікатів в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю загинули вісім осіб, ще троє постраждали.
За попередніми даними, витік стався в результаті вивантаження метилформіата з транспортного засобу з номерами провінції Хубей на території підприємства Sanqiang Xingxing Chemical.
- Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталася аварія на магістральному газопроводі “Угерсько-Івано-Франківськ-Чернівці”.