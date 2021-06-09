Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Студенти коледжу Чжунбей нанкінського педагогічного університету почали протестувати проти злиття з менш престижним професійним інститутом через побоювання, що їхні дипломи будуть знецінені на дуже конкурентному китайському ринку праці. Вони взяли у заручники 55-річного директора, утримували його понад 30 годин і відмовлялися відпускати навіть після того, як влада оголосила про припинення планів злиття.

Протест студентів розігнали силовики із застосуванням кийків і перцевих балончиків. За інформацією BBC, деякі зі студентів були поранені. Пізніше у Twitter з’явилися фото дівчини із закривавленою головою.

Поліція, своєю чергою, заявила, що для дотримання порядку в університетському містечку органи громадської безпеки “вжили необхідних заходів відповідно до закону”.

Зазначається, що такі протести дуже рідкісні для Китаю й будь-які масові рухи там сильно контролюються.

  • Раніше повідомлялося, що у Китаї заблокували акаунт популярного сайту електронної комерції Xiaohongshu (“Маленька червона книга”) через пост про річницю репресій 1989 року проти демократичних активістів на площі Тяньаньмень.