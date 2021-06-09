У китайській провінції Цзянсу студенти коледжу Чжунбей тримали директора в заручниках 30 годин з вимогою не допустити злиття з іншим, менш престижним навчальним закладом.

Про це повідомляє британський телеканал BBC.

Студенти коледжу Чжунбей нанкінського педагогічного університету почали протестувати проти злиття з менш престижним професійним інститутом через побоювання, що їхні дипломи будуть знецінені на дуже конкурентному китайському ринку праці. Вони взяли у заручники 55-річного директора, утримували його понад 30 годин і відмовлялися відпускати навіть після того, як влада оголосила про припинення планів злиття.

Протест студентів розігнали силовики із застосуванням кийків і перцевих балончиків. За інформацією BBC, деякі зі студентів були поранені. Пізніше у Twitter з’явилися фото дівчини із закривавленою головою.

In China zijn er momenteel allerlei studenten protesten gaande met als resultaat veel slachtoffers. Zie hier bijvoorbeeld wat beelden van de studentenprotesten van Normal University Zhongbei College in Nanjing pic.twitter.com/tDGksKfZ8S — Eric Mirko (@EricMirko_) June 8, 2021

Поліція, своєю чергою, заявила, що для дотримання порядку в університетському містечку органи громадської безпеки “вжили необхідних заходів відповідно до закону”.

Зазначається, що такі протести дуже рідкісні для Китаю й будь-які масові рухи там сильно контролюються.