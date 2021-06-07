У Китаї заблокували акаунт популярного сайту електронної комерції Xiaohongshu через пост про річницю подій на площі Тяньаньмень.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акаунт сайту електронної комерції Xiaohongshu, або “Маленька червона книга”, був недоступний у неділю після того, як у п’ятницю він опублікував пост, присвячений річниці репресій 1989 року проти демократичних активістів на площі Тяньаньмень.

У п’ятничному пості в акаунті Xiaohongshu на китайській платформі Weibo йшлося: “Скажіть вголос: яка сьогодні дата?!”.

Але незабаром цей пост був видалено.

Пошук в Weibo офіційного акаунту Xiaohongshu у неділю не дав результатів, хоча його власний додаток працював нормально. Деякі пошукові запити в Інтернеті показали, що обліковий запис був недоступний “через скарги на порушення законів і постанов та відповідних положень Конвенції спільноти Weibo”.

Варто зазначити, що події на площі Тяньаньмень – досить чутлива тема для Китаю.

У 1989 році відбулася серія демонстрацій, що тривали з 15 квітня по 4 червня, головними учасниками яких були студенти. Найбільший резонанс викликав силовий розгін демонстрантів 4-го червня із застосуванням армійських підрозділів, у результаті чого загинули сотні протестувальників.

Протести на площі Тяньаньмень в 1989 році були значною мірою спровоковані смертю колишнього генерального секретаря Ху Яобана. На площі Тяньаньмень біля пам’ятника Народним Героям почали збиратись студенти, щоб вшанувати пам’ять та оплакати Ху Яобана. Приєднувалося все більше і більше людей, і це зібрання поступово перетворилося у протест. В наступні дні почали проводити демонстрації, утворилося наметове містечко. Наприкінці травня було прийнято принципове рішення розігнати протестувальників силою.

Вранці 3 червня неозброєні частини Народно-визвольної армії Китаю намагалися увійти на площу, але були відкинуті, а 3 червня пізно ввечері до Пекіна увійшли армійські підрозділи з танками – дійшло до відкритих збройних зіткнень.

9 червня китайський комуністичний діяч Ден Сяопін по телебаченню оголосив, що “антиурядовий заколот” було придушено.