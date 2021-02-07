У китайському місті Ухань, де вперше виявили коронавірус COVID-19, вшанували пам'ять доктора Лі Веньляна, який попереджав про виникнення нової пневмонії, але йому не вірили.

Про це повідомляє агентство The Associated Press.

Рік тому, 6 лютого, доктор Лі Веньлян помер від вірусу, вперше виявленого в Ухані. Невелика група людей відзначила річницю відвідуванням лікарні, де він працював.

34-річний офтальмолог був одним з перших восьми інформаторів, які повідомили про виникнення нового небезпечного вірусу. Його викликали в поліцію і змусили підписати документ, в якому його звинуватили в поширенні неправдивих чуток і порушенні громадського порядку. В результаті доктор став своєрідним символом замовчування реальної ситуації з коронавірусів в Китаї.

Пізніше Лі Веньлян сам заразився COVID-19 і помер від загострення хвороби.

Спочатку про смерть Лі повідомили китайські державні ЗМІ в ніч на 6 лютого 2020 року, але ЗМІ швидко відкликали свої повідомлення. Кілька годин по тому, рано вранці 7 лютого, Центральна лікарня Ухані оголосила про його смерть.

Китайці оплакували його смерть і в Інтернеті, і офлайн. Скорботні приносили квіти до лікарні, а деякі люди в Мережі були в люті і вимагали свободи слова. Їх пости швидко зачищали.

Смерть Лі, здавалося, кинула виклик центральному уряду, оскільки громадський гнів наростав.

“У здорового суспільства не повинно бути тільки одного голосу”, – сказав Лі в інтерв’ю китайському діловому часопису Caixin в минулому році.

Центральні урядові органи провели розслідування смерті Лі і прийшли до висновку, що правоохоронцям, розбиратися з лікарем, слід зробити догану.

Смерть Лі і раніше залишається делікатною темою, і його сім’я утримується від інтерв’ю ЗМІ.

Тим не менш, через рік після його смерті, люди принесли квіти до лікарні, де він працював, щоб вшанувати пам’ять відважного лікаря.

До вечора суботи біля будівлі лікарні зібрався невеличкий меморіал з живих квітів і записок.

“Спасибі, доктор Лі Веньлян”, – написали уханьци.

В один з букетів була вставлена ​​записка із словами: “Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне” (з Євангелія від Матвія).