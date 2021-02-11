Про це повідомляє CNN.

У заяві Національне управління радіо і телебачення (National Radio and Television Administration, NRTA) Китаю стверджувало, що BBC World News транслювала повідомлення про Китай, які “порушують принципи правдивості та неупередженості в журналістиці”.

“Через те, що цей канал не відповідає вимогам для мовлення в Китаї як іноземний канал, BBC World News заборонено продовжувати [надавати] свої послуги на китайській території. NRTA не прийме заявку телеканалу на мовлення на наступний рік”, – цитує телеканал CGTN заяву NRTA Китаю.

“Ми розчаровані тим, що китайська влада вирішила піти таким шляхом. Бі-бі-сі є міжнародною телерадіокомпанією, якій довіряють найбільше у світі, і яка чесно, неупереджено та без страху та прихильності повідомляє про історії з усього світу “, – заявив речник BBC у заяві CNN Business.

Минулого тижня МЗС Китаю зажадав від BBC World News публічних вибачень за “неправдоподібні новини та політизацію пандемії нового коронавірусу”. Це сталося після того, як наприкінці січня BBC World News опублікувала репортаж, в якому зазначається, що влада КНР “протягом тижнів стверджувала, що спалах [COVID-19] під контролем”, коли вірус вже набув широкого поширення.

Пекін також неодноразово висловлював своє розчарування повідомленнями Бі-Бі-Сі про табори “перевиховання” Китаю для уйгурів. Бі-бі-сі стверджує, що в таборах жінок систематично ґвалтували, сексуально жорстоко знущалися та катували. Китай звинувачує Бі-Бі-Сі в “розгулі явної неправди щодо політики Китаю в Уйгурському автономному районі Синьцзяні”.

Крім того, минулого тижня британський медіарегулятор Ofcom відкликав ліцензію у китайського CGTN, що веде мовлення англійською мовою. Як уточнюється в поширеній заяві, власник ліцензії Star China Media Limited нібито не контролює редакційну політику даної телекомпанії, чим порушує законодавство Великої Британії.

Незрозуміло, який вплив мала б заборона Китаю BBC World News у цій країні. BBC ніколи не дозволяли мовлення в материковому Китаї або в китайських будинках. BBC World News були доступні лише в міжнародних готелях.

“Рішення Китаю заборонити BBC World News у материковому Китаї є неприпустимим обмеженням свободи ЗМІ. Китай має найсуворіші обмеження щодо свободи засобів масової інформації та Інтернету по всьому світу, і цей останній крок лише зашкодить репутації Китаю в очах світу”, – йдеться у заяві міністра закордонних справ Великобританії Домініка Рааба.