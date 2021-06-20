У Китаї зробили вже понад 1 млрд щеплень проти COVID-19 - це більше третини усіх щеплень у світі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У міністерстві охорони здоров’я зазначили, що в суботу було введено ще 20,23 мільйона доз вакцини.

За даними порталу Our World in Data, у всьому світі було зроблено більше 2,5 млрд щеплень.

Населення Китаю становить понад 1,4 мільярда людей – саме на цю країну припадає найбільша кількість зроблених щеплень. Далі за кількістю введених вакцин йдуть США та Індія.

Проте неясно, який відсоток населення Китаю в даний час повністю вакциновано.

Китайська влада поставили перед собою доволі амбітну мету – повністю вакцинувати 40% населення країни до кінця цього місяця.