Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
У міністерстві охорони здоров’я зазначили, що в суботу було введено ще 20,23 мільйона доз вакцини.
За даними порталу Our World in Data, у всьому світі було зроблено більше 2,5 млрд щеплень.
Населення Китаю становить понад 1,4 мільярда людей – саме на цю країну припадає найбільша кількість зроблених щеплень. Далі за кількістю введених вакцин йдуть США та Індія.
Проте неясно, який відсоток населення Китаю в даний час повністю вакциновано.
Китайська влада поставили перед собою доволі амбітну мету – повністю вакцинувати 40% населення країни до кінця цього місяця.
- Раніше повідомлялось, що “Велика сімка” надасть біднішим країнам 1 мільярд доз вакцини від COVID-19 протягом наступного року.