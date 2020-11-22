21 листопада в китайському місті Манчжоулі були виявлені два позитивних тести на COVID-19. Місцева влада вирішила ввести в місті карантин.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Також місцева влада вирішила провести масове тестування всіх жителів. Це робиться для того, щоб “ефективно стримувати поширення епідемії та докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки і здоров’я людей”.

Так, в місті заборонені масові зібрання людей, в тому числі банкети, робота розважальних центрів і закладів. Працюватимуть лише ті заклади, які забезпечують життєдіяльність міста.

Школи, дитячі садки та вищі навчальні заклади також припиняють роботу.

Жителів закликають без потреби не виходити на вулицю.

Також місцева влада заявила, що будуть жорстко карати за необґрунтоване підвищення цін на товари.