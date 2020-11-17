Коронавірус COVID-19 циркулює в Італії з вересня 2019 року. Таким чином, він міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Про це свідчить дослідження Національного інституту раку (INT) Мілана. Про дослідження, зокрема, повідомляють видання Independent та агентство Reuters.

Вчені вважають, що отримані ними дані “можуть змінити історію пандемії” коронавірусу.

Так, перший в Італії пацієнт із COVID-19 був виявлений 21 лютого цього року в невеликому містечку неподалік від Мілана (в північному регіоні Ломбардія).

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляла, що новий коронавірус і викликане ним респіраторне захворювання COVID-19 були невідомі до того моменту, коли в грудні 2019 року в китайському місті Ухань повідомили про спалах.

Водночас результати італійських учених, опубліковані в науковому журналі Tumori Journal, показують, що 11,6% (111 осіб) з 959 добровольців, які брали участь у скринінговому дослідженні раку легенів у період з вересня 2019 року по березень 2020-го, виробили антитіла до коронавірусу задовго до лютого. Зокрема, вчені виявили антитіла до COVID-19 в зразках крові, взятих ще у вересні минулого року.

У 14% досліджуваних антитіла були виявлені з вересня минулого року, а у близько 30% – з другої тижні лютого 2020-го.

Дослідження показало, що найбільше випадків (59 з 111) було в Ломбардії. За нею йдуть П’ємонт, Лаціо (по 10 випадків), Емілія-Романья (7 випадків), Тоскана і Венето (по 6 випадків), Лігурія (4 випадки.

Сліди коронавірусу також були виявлені в стічних водах в Італії з грудня минулого року. Це може свідчити про те, що вірус циркулював більше місяця до першого підтвердженого в країні випадку захворювання.

“Це дослідження показує несподіване дуже раннє поширення Sars-CoV-2 серед безсимптомних людей в Італії за кілька місяців до того, як був ідентифікований перший пацієнт”, – наголошують дослідники.

Ще один тест на антитіла до SARS-CoV-2 був проведений Університетом Сієни для того ж дослідження. Він показав, що чотири випадки, що датуються першим тижнем жовтня, також були позитивними на антитіла до вірусу. Це означає, що люди заразилися ще в вересні.

“Це головний висновок: люди без симптомів не тільки були позитивними після серологічних тестів, але також мали антитіла, здатні вбити вірус”, – зазначив Джованні Аполлоне, співавтор дослідження.

“Це означає, що новий коронавірус може довго циркулювати серед населення з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, щоб знову спливти”, – додав він.

Ще в березні італійські дослідники повідомляли Reuters, що вони попереджали про більш високу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії і грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року (це є ознакою того, що новий коронавірус міг поширюватися раніше, ніж вважалося).

У ВООЗ заявили, що вивчають результати дослідження італійських вчених.