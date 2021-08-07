Районні кінотеатри в Києві слід перетворювати на креативні хаби, де мешканці столиці могли б спілкуватися та отримувати естетичні враження.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповіла очільниця Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова.

За її словами, наразі взагалі є ідея переіменувати КП “Київкінофільм”, яке опікується кінотеатрами, на “КиївCultureHub”.

“На креативні хаби треба перетворювати районні кінотеатри. Є ідея взагалі переіменувати КП “Київкінофільм”, яке ними опікується, на “КиївCultureHub” – з відповідною зміною змісту й цілей його роботи. Адже районні кінотеатри розташовані у зручних місцях, громада має до них певний сентимент, проблема лише в тому, що кіно ми зараз здебільшого дивимось вдома. Та потребу у спілкуванні та колективних естетичних враженнях ніхто не відміняв. Будівлі кінотеатрів мають в цьому сенсі величезний потенціал – при грамотній реконструкції там знайдеться простір і для театрального інкубатора, і для концертного залу, і для мейкерських студій тощо”, – пояснила Барінова.

Водночас вона зазначила, що реалізувати цю реформу доволі непросто через “складні колізії, земельні питання, суди”. Деякі кінотеатри роками “в підвішеному стані” в Київському інвестиційному агентстві

“У “Київкінофільму” багато кінотеатрів, за кожним з яких складні колізії, земельні питання, суди (приміром, кінотеатр “Київ”), деякі роками знаходяться в Київському інвестиційному агентстві в підвішеному стані. Інвестору не зовсім вигідно вкладати в комунальне майно, оскільки договори оренди ми можемо наразі укладати не більше, ніж на 10 років. Згідно з законодавством ми також не можемо ліквідувати заклад культури, зміни до мережі вносяться у виняткових випадках. Наше завдання зберігати мережу, тому 65% нашого бюджету – це захищені статті видатків, це зарплати”, – розповіла Барінова.

Вона наголосила, що в Департаменті культури КМДА роблять все, “щоб незалежно від району у кожної людини в пішій доступності була якась культурна пропозиція, незалежно від наявності там приватного закладу культури, кінотеатру чи концерт-холу”.