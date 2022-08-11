Про це повідомило Deutsche Welle.
Кім Чен Ин заявив, що у країні немає коронавірусу. Водночас він закликав вживати заходів контролю через поширення віспи мавп та інших варіантів COVID-19.
Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон додала, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії. Вона не вдавалася до подробиць стану здоров’я брата, але звинуватила Південну Корею у поширенні коронавірусу. За її словами, речі та листівки, які передають з Південної Кореї до КНДР, провокують проникнення COVID-19.
“Під час зустрічі Кім висловив невдоволення тим, що ліки в аптеки не забезпечені належним чином, хоча політбюро видало екстрене розпорядження про негайний відпуск і своєчасне постачання ліків державного резерву та розпорядження всім аптекам перейти на 24-годинну роботу”, – сказано в повідомленні.
- Нагадаємо, за останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс. Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки захворювань, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.