Північнокорейський лідер Кім Чен Ин оголосив про "перемогу над коронавірусом". Він наказав скасувати протиепідемічні заходи, які були запроваджені у травні.

Про це повідомило Deutsche Welle.

Кім Чен Ин заявив, що у країні немає коронавірусу. Водночас він закликав вживати заходів контролю через поширення віспи мавп та інших варіантів COVID-19.

Сестра північнокорейського лідера Кім Е Чжон додала, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії. Вона не вдавалася до подробиць стану здоров’я брата, але звинуватила Південну Корею у поширенні коронавірусу. За її словами, речі та листівки, які передають з Південної Кореї до КНДР, провокують проникнення COVID-19.

У КНДР повідомили про першого хворого на коронавірус у травні цього року, повідомляло агентство Yonhap . До боротьби з хворобою Кім Чен Ин наказав залучити військових і мобілізувати персонал для стабілізації постачання ліків до Пхеньяна.

“Під час зустрічі Кім висловив невдоволення тим, що ліки в аптеки не забезпечені належним чином, хоча політбюро видало екстрене розпорядження про негайний відпуск і своєчасне постачання ліків державного резерву та розпорядження всім аптекам перейти на 24-годинну роботу”, – сказано в повідомленні.