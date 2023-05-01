У Коростені (Житомирська область) між чоловіками і жінками трапилася бійка. Учасниця конфлікту розповіла, що її та матір погрожувати вбити, а потім "взяли за волосся та кинули на асфальт". Один із нападників представився військовим із Бахмута.

Відео бійки поширили в Instagram.

“Хочу попросити допомоги у мешканців Коростеня. Сьогодні (30 квітня, – ред.) сталася дуже неприємна історія, мене та мою матір погрожували вбити, а опісля взяли за волосся та кинули на асфальт”, – розповіла жінка, одна з учасниць конфлікту.

За її словами, конфлікт трапився між її мамою та іншим водієм внаслідок непорозуміння. Вона розповіла, що конфлікт розпочався з того, що її з подругою вирішили підвезти до товариша.

“Тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій, вона дала йому проїхати, а коли він проїхав, відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши, що ми не знаємо, куди приїхали і кому перекрили дорогу, після цього зателефонував своїм друзям”, – йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин приїхали чоловіки, які стали кричати, що жінки образили Юрія. Жінкам погрожували, що переїдуть їхню машину та їх.

“Один схопив мою мати за волосся (прошу уточнити, це жінка 150 см на зріст та не більше 50 кг ваги), а коли я намагалася допомогти, то схопив мене за волосся і кинув на асфальт, а відтак він переможно спитав: “І що тепер?”. На цьому погрози не закінчилися”, – наголосила постраждала.

За її даними, один із чоловіків представився військовим із Бахмута. Він став погрожувати, що застосує проти них зброю.

“Військові погрожують цивільним? Неповнолітня дівчина вирішила зняти це все на відео та також зазнала погроз, що її зараз покалічать”, – йдеться у дописі.

Жінка назвала “головним героєм” власника однієї з СТО, але вона побоюється, що зв’язки учасника конфлікту допоможуть йому уникнути відповідальності.

Видання “Житомир.info” зв’язалося з місцевою поліцією, де їм розповіли, що за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. До ГУНП звернулися дві жінки, після чого відкрили кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне пошкодження) КК України.

“Також жінкам надано скерування на проведення судово-медичної експертизи задля встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Проводяться інші необхідні дії задля з’ясування всіх обставин. Попередньо, конфлікт виник на вулиці через паркування автомобілів”, – прокоментувала речниця ГУНП Алла Ващенко.