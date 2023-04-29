Про це повідомляє пресслужба Миколаївської області. 

Поліціянти нагадали, що вчора, 28 квітня, ввечері до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Центральному в районі будинку № 21 невідомий чоловік кинув гранату в напрямку автомобіля після чого стався вибух.

Між 59-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та місцевим мешканцем відбувся конфлікт. Згодом зловмисник дістав із кишені гранату та кинув її.

За словами голови Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета, виявилося, що чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.

Внаслідок вибуху травмувань зазнала 51-річна жінка, яка проходила неподалік, та сам зловмисник. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.