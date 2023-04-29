Миколаївцю, який ввечері 28 квітня кинув гранату на вулиці міста, повідомили про підозру. Внаслідок дій зловмисника поранення отримала жінка та він сам. Наразі йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської області.

Поліціянти нагадали, що вчора, 28 квітня, ввечері до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Центральному в районі будинку № 21 невідомий чоловік кинув гранату в напрямку автомобіля після чого стався вибух.

Між 59-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та місцевим мешканцем відбувся конфлікт. Згодом зловмисник дістав із кишені гранату та кинув її.

За словами голови Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета, виявилося, що чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.

Внаслідок вибуху травмувань зазнала 51-річна жінка, яка проходила неподалік, та сам зловмисник. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.