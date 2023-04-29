Про це повідомляє пресслужба Миколаївської області.
Поліціянти нагадали, що вчора, 28 квітня, ввечері до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Центральному в районі будинку № 21 невідомий чоловік кинув гранату в напрямку автомобіля після чого стався вибух.
Між 59-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та місцевим мешканцем відбувся конфлікт. Згодом зловмисник дістав із кишені гранату та кинув її.
За словами голови Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета, виявилося, що чоловік вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні.
Внаслідок вибуху травмувань зазнала 51-річна жінка, яка проходила неподалік, та сам зловмисник. З тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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