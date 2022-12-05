російсько-українська війна
22:32 У коридорі між Лисичанськом і Бахмутом тривають важкі бої – Гайдай
22:18 В Україні заготовлено рекордний запас паливної деревини
21:51 Росія використовує крадені українські цистерни для перевезення вантажів до ЄС
21:24 Ліз Трасс планує балотуватися до парламенту Великої Британії у 2024 році
20:56 Путін підписав закон, що посилює заборону на проведення протестів у громадських місцях
19:47 Резніков: До річниці Будапештського меморандуму РФ здійснила нову масовану ракетну атаку по Україні
Партнерський матеріал
19:22 Перший воркшоп: Лабораторії культурної політики
19:19 На тимчасово окупованій частині Херсонщини почастішали випадки пограбувань – Генштаб
18:29 Українська ППО збила більшість російських ракет – Зеленський
17:42 Україна та країни Балтії дорікають Макрону за пропозицію щодо «гарантій безпеки» для РФ
17:03 Парламенту Фінляндії запропонували схвалити вступ до НАТО
16:39 У Кривому Розі є руйнування в енергетичній інфраструктурі – Вілкул
16:38 У Росії на критично низькому рівні запаси високоточних ракет — представник розвідки
Партнерський матеріал
16:38 Чому варто обрати підгузки Хаггіс
16:09 У Молдові впала одна зі збитих російських ракет — МВС
15:57 У деяких містах України спостерігаються перебої з доступом в інтернет
15:45 На Миколаївщині превентивно відключили електропостачання для всіх 10 черг графіка
15:41 В Одеській області внаслідок атаки пошкоджено два інфраструктурні об’єкти — заступник глави ОПУ
15:30 У селі Запорізької області зруйновано декілька приватних будинків: є двоє загиблих та поранені
15:23 Глава Львівської ОВА спростував інформацію про вибухи у регіоні
15:01 Звідки здійснюються запуски ворожих ракет – пояснення від Повітряних Сил
14:59 ОАЕ та Україна розпочнуть переговори про двосторонню торговельну угоду
14:58 У Херсоні викрито пособника росіян, який за вказівкою Сальдо вводив у місті «рублеву зону»
14:55 Частина потягів «Укрзалізниці» рухається із затримкою через знеструмлення
Партнерський матеріал
13:49 Never Settle — найпопулярніший смартфон OnePlus в Україні
13:40 «Волонтерство стало однією з національних ідей мільйонів українців» — заява партії «ЄС»
13:04 В Україні можливі аварійні відключення через збільшення споживання електроенергії
12:28 В Іспанії виявили ще три пакунки з очима тварин, адресовані дипустановам України
11:48 У Снігурівці затримано колаборантку, яка розселяла окупантів у житло евакуйованих — СБУ
11:14 Оксфордський словник за своєю версією назвав слово 2022 року
10:27 Санкції ускладнюють спроби Росії поповнювати запаси зброї — держсекретар США
09:41 У Луганській області окупанти готуються до закриття шахт і вимикають інтернет — ОВА

У коридорі між Лисичанськом і Бахмутом тривають важкі бої – Гайдай

За словами очільника Луганської ОВА, бойові дії на сході України продовжують зосереджуватися в районі Бахмута (Донецька область).

Понеділок, 5 грудня 2022, 22:32
Підтримати

Про це чиновник повідомив в етері національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами Гайдая, донецький напрямок зараз є найскладнішим, оскільки росіяни намагаються захопити Бахмут — для них важливі всі населені пункти від Лисичанська (окупований у червні населений пункт Луганської області) до Бахмута. Тому ситуація там “вкрай напружена”.

Стосовно контрнаступу та звільнення Луганської області, чиновник наголосив, що у зв’язку з погодними умовами, прогрес дуже повільний, але він є – ЗСУ вже неподалік від Кремінної.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що в селі Білогорівка українські військові знищили “велику кількість особового складу окупантів та їхньої техніки”. Але окупанти все одно намагаються прорвати лінію оборони, оскільки планують зробити додатковий плацдарм для розширення наступу. 

“Обстріли там цілодобово, ця територія постійно обстрілюється. У селі залишилося шість осіб, це люди похилого віку, які не хочуть виїжджати. Важко вивозити людей, які не хочуть виїжджати”, – розповів Сергій Гайдай.

  • Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.
  • #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому РФ стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та, чи сталася б війна, якби РФ позбулася ядерної зброї.
Теги: Бахмут-Лисичанськ, війна, Донецька область, Луганська область, російсько-українська війна, Сергій Гайдай, Бахмут

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook