У коридорі між Лисичанськом і Бахмутом тривають важкі бої – Гайдай

За словами очільника Луганської ОВА, бойові дії на сході України продовжують зосереджуватися в районі Бахмута (Донецька область).

Про це чиновник повідомив в етері національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами Гайдая, донецький напрямок зараз є найскладнішим, оскільки росіяни намагаються захопити Бахмут — для них важливі всі населені пункти від Лисичанська (окупований у червні населений пункт Луганської області) до Бахмута. Тому ситуація там “вкрай напружена”.

Стосовно контрнаступу та звільнення Луганської області, чиновник наголосив, що у зв’язку з погодними умовами, прогрес дуже повільний, але він є – ЗСУ вже неподалік від Кремінної.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що в селі Білогорівка українські військові знищили “велику кількість особового складу окупантів та їхньої техніки”. Але окупанти все одно намагаються прорвати лінію оборони, оскільки планують зробити додатковий плацдарм для розширення наступу.

“Обстріли там цілодобово, ця територія постійно обстрілюється. У селі залишилося шість осіб, це люди похилого віку, які не хочуть виїжджати. Важко вивозити людей, які не хочуть виїжджати”, – розповів Сергій Гайдай.