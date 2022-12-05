Триває двісті вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, понад 60 із більш як 70 ракет, котрі противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється.

Водночас окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація — без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил РБ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення, ведучи наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпільске, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

Підрозділи російських окупаційних військ продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих та окупованих територіях України. Так, в місті Старобільськ Луганської області триває розквартирування мобілізованих військовослужбовців російських окупаційних військ у приватних будинках.

У селищі Ольгине Каховського району Херсонської області окупанти продовжують вивезення запасів сільськогосподарської продукції місцевих агропідприємств на територію РФ.

Також почастішали випадки пограбувань приватних будинків, що розташовані в населених пунктах уздовж лівого берега річки Дніпро тимчасово зайнятої території Херсонської області.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що у звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів у Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.

“Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили два пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника”, – йдеться у зведенні Генштабу.

5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет. У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ заявили, що загалом збито понад 60 ракет окупантів.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною — багато ракет.