Про це повідомило Space.com.
Великий витік рідини виявлено у ніч на 14 грудня. Саме тоді двоє російських космонавтів готувалися до виходу у відкритий космос. Через непередбачувану ситуацію вихід довелося скасувати, а космонавти залишилися на борту МКС.
“Роскосмос” зайнявся пошуком причини пролому. У цьому допомагали партнери по МКС.
Вже знайдено потенційну причину аварії. Для цього залучили камеру роботизованої руки Canadarm2, яка знаходиться зовні МКС.
“Ми помітили невелику дірку, і поверхня радіатора навколо цього отвору змінила колір. “Роскосмос” займається оцінкою отриманих знімків, щоб з’ясувати, чи міг пролом з’явитися унаслідок зіткнення з мікрометеоритом чи брак допущено ще на етапі виробництва”, – йдеться в повідомленні. NASA.
У Росії поки що розглядають варіант удару мікрометеорита.
Зазначимо, що “Союз” доставив на МКС космонавтів Сергія Прокоп’єва, Дмитра Петеліна й астронавта NASA Френка Рубіо у вересні. Трійця має повернутися у березні, але тепер з цим можуть виникнути проблеми.
Поки що у “Роскосмосі” не знають, чи зможе космічний корабель повернутися додому. Нині невідомо, скільки охолоджувальної рідини в ньому залишилося. Рішення буде ухвалено до кінця грудня.
У випадку, якщо “Союз” буде визнано непридатним до подальших польотів, з космодрому Байконур запустять ще один “Союз”. Корабель має забрати космонавтів на Землю.
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