У російському космічному кораблі "Союз" виявлено невелику діру. У судні, пристикованому до МКС на орбіті, стався витік охолоджувальної рідини з космічного корабля, що може призвести до проблем з поверненням космонавтів на Землю.

Про це повідомило Space.com.

Великий витік рідини виявлено у ніч на 14 грудня. Саме тоді двоє російських космонавтів готувалися до виходу у відкритий космос. Через непередбачувану ситуацію вихід довелося скасувати, а космонавти залишилися на борту МКС.

“Роскосмос” зайнявся пошуком причини пролому. У цьому допомагали партнери по МКС.

Вже знайдено потенційну причину аварії. Для цього залучили камеру роботизованої руки Canadarm2, яка знаходиться зовні МКС.

“Ми помітили невелику дірку, і поверхня радіатора навколо цього отвору змінила колір. “Роскосмос” займається оцінкою отриманих знімків, щоб з’ясувати, чи міг пролом з’явитися унаслідок зіткнення з мікрометеоритом чи брак допущено ще на етапі виробництва”, – йдеться в повідомленні. NASA.

У Росії поки що розглядають варіант удару мікрометеорита.

Зазначимо, що “Союз” доставив на МКС космонавтів Сергія Прокоп’єва, Дмитра Петеліна й астронавта NASA Френка Рубіо у вересні. Трійця має повернутися у березні, але тепер з цим можуть виникнути проблеми.

Поки що у “Роскосмосі” не знають, чи зможе космічний корабель повернутися додому. Нині невідомо, скільки охолоджувальної рідини в ньому залишилося. Рішення буде ухвалено до кінця грудня.

У випадку, якщо “Союз” буде визнано непридатним до подальших польотів, з космодрому Байконур запустять ще один “Союз”. Корабель має забрати космонавтів на Землю.