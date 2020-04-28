У Європейському союзі через пандемію коронавірусу COVID-19 розроблять єдиний документ для туристичної галузі під назвою "COVID-паспорт".

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що туризм становить 10 % ВВП ЄС і забезпечує робочі місця для майже 12 % усіх працівників в Євросоюзі. Він приносить дохід понад 400 мільярдів євро.

Міністр туризму Хорватії Гарі Каппелла зазначив, що міністри з 27 країн-членів погодилися з необхідністю загального плану виходу з кризи, викликаного пандемією, який міститиме певний документ для всього ЄС.

За його словами, це буде “щось у формі “COVID-паспорта”, який діятиме в усіх державах-членах ЄС. Він, ймовірно, полегшить відстеження людей з підозрою та контактних осіб.