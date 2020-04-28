Про це пише The Telegraph.
Зазначається, що туризм становить 10 % ВВП ЄС і забезпечує робочі місця для майже 12 % усіх працівників в Євросоюзі. Він приносить дохід понад 400 мільярдів євро.
Міністр туризму Хорватії Гарі Каппелла зазначив, що міністри з 27 країн-членів погодилися з необхідністю загального плану виходу з кризи, викликаного пандемією, який міститиме певний документ для всього ЄС.
За його словами, це буде “щось у формі “COVID-паспорта”, який діятиме в усіх державах-членах ЄС. Він, ймовірно, полегшить відстеження людей з підозрою та контактних осіб.
- Влада Сицилії в рамках стратегії по відновленню туризму на острові після закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 випустить ваучери, які нададуть значні знижки туристам.