У Кремлі прокоментували ситуацію щодо можливої заборони надання шенгенських віз громадянам Росії. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у випадку запровадження такої заборони європейцям варто очікувати "відповідної реакції".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.

Як наголосив Пєсков, у Москві уважно стежать за можливим зупиненням надання шенгенських віз росіянам, і додав, що у випадку такої заборони буде “відповідна реакція на недружні відносини”.

“Якісь країни говорять про обмеження процесу надання віз, тобто їх видаватиметься менше, буде триваліший період тощо, ну, створюватимуть незручності для людей. Нічого хорошого в цьому немає, їхні люди теж стикатимуться з незручностями, коли вони приїжджатимуть сюди. Тобто ще одна спіраль цього безрозсудного русофобського ставлення до нашої країни”, – поскаржився Пєсков.

На його думку, заяву очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля про те, що угоди про припинення надання віз росіянам вже досягнуто, не варто вважати суттєвою.

“Цю заяву Борреля потрібно уточнити, адже напередодні там працювали міністри закордонних справ, і там були суперечки”, – зауважив Пєсков.

Водночас він додав, що якщо лібералізацію візового режиму між Євросоюзом і Росією буде зупинено, це “вимагатиме контрреакції у відповідь”.