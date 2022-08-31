Про це повідомляє російське пропагандистське видання Интерфакс.
Як наголосив Пєсков, у Москві уважно стежать за можливим зупиненням надання шенгенських віз росіянам, і додав, що у випадку такої заборони буде “відповідна реакція на недружні відносини”.
“Якісь країни говорять про обмеження процесу надання віз, тобто їх видаватиметься менше, буде триваліший період тощо, ну, створюватимуть незручності для людей. Нічого хорошого в цьому немає, їхні люди теж стикатимуться з незручностями, коли вони приїжджатимуть сюди. Тобто ще одна спіраль цього безрозсудного русофобського ставлення до нашої країни”, – поскаржився Пєсков.
На його думку, заяву очільника європейської дипломатії Жозепа Борреля про те, що угоди про припинення надання віз росіянам вже досягнуто, не варто вважати суттєвою.
“Цю заяву Борреля потрібно уточнити, адже напередодні там працювали міністри закордонних справ, і там були суперечки”, – зауважив Пєсков.
Водночас він додав, що якщо лібералізацію візового режиму між Євросоюзом і Росією буде зупинено, це “вимагатиме контрреакції у відповідь”.
- У Європейському Союзі мають намір припинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ. Міністри закордонних справ країн ЄС планують ухвалити таке рішення під час саміту в Празі вже 30 серпня.
- Франція та Німеччина підписали листа, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.