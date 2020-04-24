Народний депутат від фракції "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов заявив, що Фонд державного майна зупинив приватизацію держпідприємства "Трансмаш" в Кривому Розі, чим створив ґрунт для силового захвату заводу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Холодов зазначив, що ДП “Трансмаш” ще в минулому році мали продати, компанія внесена до плану приватизації, всі формальності були пройдені і документи готові. Але Фонд держмайна спочатку оголосив конкурс, потім з незрозумілих причин скасував його, потім знову оголосив і знову скасував. А потім було скасовано і саме рішення про приватизацію “Трансмашу”.

Він також додав, що подав депутатський запит в ФДМ, щоб отримати офіційну відповідь, чому відмінили конкурс по “Трансмашу” і коли він буде проведений.

У коментарі виданню “РБК-Україна” Холодов зазначив, що Фонд держмайна відмінив конкурс з продажу “Трансмашу” незаконно, так як компанія була внесена в список на приватизацію, в 2018-2019 рр. за рахунок держави була проведена інвентаризація та оформлені майнові права на об’єкт. За всіма правилами конкурс повинен був відбутися в другій половині 2019 року в системі Prozzoro, але був скасований в останній момент.

“Ефективна приватизація держмайна – це затверджений президентом політичний пріоритет для всієї влади і зокрема для Фонду державного майна. До сих пір глава ФДМ не показав сильну команду, яка могла б забезпечити потрібний результат і не дозволити “зажувати” приватизаційний процес. Я повторюю – єдиний критерій оцінки ефективності чиновників – це результативність. Якщо результатів немає – значить потрібно звільняти посаду, а не нескінченно пояснювати причини своїх провалів. У тому числі це стосується керівництва Фонду держмайна”, – сказав нардеп.

Крім того, він вважає, що залучення українських інвесторів на середні і великі українські державні компанії через приватизацію може стати драйвером зростання економіки, і всі спроби зірвати приватизацію потрібно розцінювати як непрофесіоналізм або корупцію.

“Вийшло так, що про ефективну приватизацію говорить президент на всіх рівнях починаючи від Давосу, народні депутати приймають закони в підтримку бізнесу, а ФДМ протидіє всім цим ініціативам. Доведеться працювати “інвестиційними нянями” у вільний від голосувань в Раді час, щоб забезпечити економічне зростання країни в майбутньому. Неприпустимо, щоб чиновники Фонду держмайна в Києві або в регіональних відділеннях блокували або затягували продаж держпідприємств – а відповідно і залучення інвестицій, і створення робочих місць, які зараз критично необхідні українській економіці”, – резюмував Холодов.