Кабінет міністрів вирішив створити "Офіс контролю викидів в атмосферу" в Кривому Розі, який збиратиме інформацію і здійснюватиме екологічний контроль у найскладніших промислових регіонах України.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Рішення Уряду дасть змогу створити “Офіс контролю викидів у повітря” у Кривому Розі. Держава контролюватиме рівень забруднення повітря та викидів в атмосферу”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що створення такого Офісу — це перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу.

Вони також збиратимуть інформацію та здійснюватимуть екологічний контроль у найскладніших промислових регіонах України.

Гончарук додав, що за підсумками 2018 року Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, а за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016-му році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (майже 10 % усіх смертей за рік).

“Задля максимальної ефективності Офіс працюватиме безпосередньо в Кривому Розі — у місті, де це питання є найгострішим”, – резюмував прем’єр.